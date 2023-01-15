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عربي-دولي

قتالٌ من نوع جديد.. "روبوتات" روسية تدخل أوكرانيا لتُشارك في المعارك!

Lebanon 24
15-01-2023 | 14:00
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في تطور تكنولوجي جديد للحرب بين موسكو وكييف، أعلنت روسيا أنها ستختبر الروبوت "ماركر" القتالي، في أرض المعارك، في خطوة قد تدفع دول حلف الناتو لتسريع إخراج ما في جعبتها من أسلحة منافسة.
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وقال المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، إن "الروبوت القتالي "ماركر" اختبر كنظام أمان لقاعدة فوستوشني الفضائية؛ مما يوفر التحكم في محيطها الأمني، أما الآن فسيكون هنالك العديد من روبوتات "ماركر" في منطقة التماس في دونباس"، الإقليم الواقع شرقي أوكرانيا.

وسبق أن أعلن المدير التنفيذي لشركة مطور ماركر "أندرويدنايا تيخنيكا" يفغيني دودوروف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، في شباط 2022، قبل أيام من اندلاع حرب أوكرانيا، أنه تم اختبار مجمع الروبوتات الروسي "ماركر" بنجاح كنظام دفاع جوي "قريب" لتدمير الطائرات المسيرة الصغيرة، بما في ذلك طائرات كاميكازي (الانتحارية).

سباق التسلح

تشهد الحرب الدائرة الدفع بالكثير من الأسلحة الحديثة الروسية والغربية على حد سواء، ويؤكد الخبير الروسي العسكري شاتيلوف مينيكايف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن موسكو لن تفوت تلك الفرصة حتى تعلن للجميع قدراتها في صنع وتطوير، ليس فقط الأسلحة الصاروخية والجوية والبحرية، بل أيضا ما يتعلق بالجانب الفضائي.

أما الدفع بـ"روبوتات" قتالية في المعارك، فيرى الخبير الروسي أنه ليس "خطوة جديدة"؛ لأن موسكو اختبرت "روبوتا" في مناطق القتال في سوريا، والروبوت "ماركر"، نسخة معدلة من الروبوتات التي استخدمت في سوريا ويطلق عليها "أوران-9"، كما استخدمت روبوتات "أوران-6" في نزع الألغام.

وأضاف: "ماركر" يستخدم مخططا جديدا؛ حيث تكون وحدة الأدوات الإلكترونية الضوئية، التي تراقب وتلتقط الجسم، في المركز، ولها محركات أقراص منفصلة، ومحركات لتثبيت الحمولة (أسلحة) على يمينه ويساره، ويتصرفان بشكل منفصل وغير مرتبطين، ليكون قادرا على إصابة الأهداف في وقت واحد بأنواع أسلحة مختلفة.

مميزات "ماركر":

• رؤية تقنية قوية ونظام تحكم آلي.

• يعمل بشكل مستقل في ظروف الحرب السيبرانية، والهجمات باستخدام موجات الراديو.

• يؤدي مهامه القتالية بشكل منفرد، ويحدد أهداف العدو من مسافة 15 كم. (سكاي نيوز عربية)

• يقوم بعمليات تمشيط للمناطق التي خسرها العدو وتطهيرها بقوة نيران قوية.

• أثبت كفاءة في الحماية، وإزالة آثار حالات الطوارئ، والقيام بمهام مساعدة في ظروف القتال.

 
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