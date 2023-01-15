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عربي-دولي

أبو الغيط: العلاقات العربية الصينية قديمة ونقدر مواقف بكين

Lebanon 24
15-01-2023 | 16:59
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا تداخل بين العلاقات العربية الصينية والعلاقات العربية مع الدول العظمى، مشدداً على أن "لا تداخل بين الأمرين إطلاقاً".

وأعرب أبو الغيط في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج في القاهرة، عن تقدير الجامعة للمواقف الصينية في العديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية و"التي تقف فيها وقفة عادلة".
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وقال إن العلاقات العربية الصينية "علاقات قديمة"، ومن يقرأ التاريخ ويتابع التواصل العربي الصيني يرى أن طريق الحرير الذي تتحدث عنه الصين الآن هو طريق قامت عليه التجارة الصينية العربية.

وأضاف أن المناقشات مع نظيره الصيني "تناولت بتعمق القمة العربية الصينية الأخيرة التي عقدت في الرياض وتنفيذ كافة المحاور التي اتفق عليها"، مؤكداً أن الجامعة العربية "ستمضي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
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