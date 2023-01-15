"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على كنيسة بشرق الكونغو الديمقراطية

أعلن تنظيم "داعش" عبر "تليجرام"، مسؤوليته عن هجوم خلال قداس الأحد، بكنيسة في كاسيندي شرق الكونغو الديمقراطية ‬‬أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 شخصاً.



وكان متحدث عسكري في الكونغو الديمقراطية، قد قال عبر الهاتف إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 16، الأحد، في هجوم بقنبلة، يشتبه في أن منفذيه من الإسلاميين المتشددين، على كنيسة بروتستانتية في مدينة كاسيندي شرق البلاد على الحدود مع أوغندا.

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