مستقبل بايدن بعد قضية الوثائق.. هل سيتمّ عزله؟

رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه، لا يرجح خبراء أن تفضي محاسبة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عزله من منصبه، لكنهم يرجحون أن تمثل عائقاً صريحاً أمام رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

Advertisement

ويسعى النواب الجمهوريون داخل الكونغرس إلى عزل بايدن في ضوء 7 اتهامات موجهه إليه، يفترض أن يبدأ التحقيق بها الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بفترة رئاسته الحالية وعمله السابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.



ويرى خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مسألة عزل بايدن تتطلب ثبوت الاتهامات، وخاصة المتعلقة بالوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكاتب خاصة به، وهو أمر سيستغرق وقتاً طويلاً.



والخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض اكتشاف وثائق سرية في مكاتب كان يستخدمها الرئيس الأميركي عندما كان نائبا لأوباما، وكذلك في منزله في ديلاوير، وفي مركز بحوث في واشنطن؛ ما أضاف اتهاماً جديداً له ضمن جملة اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.



وعينت وزير العدل ميريك غارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في أمر الوثائق. وعملياً، يُلزم قانون عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل الرسائل ووثائق العمل إلى الأرشيف الوطني بعد ترك منصبهم.



تطويل مدة التحقيقات



ويرجح الخبير في الشأن الأميركي، الدكتور كمال الزغول، أن تطول عملية التحقيق في قضية الوثائق؛ للأسباب التالية:



- اعتمدت وزارة العدل منهجية قد تؤخر نتائج التحقيق لأطول فترة، بأن قام وزير العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية، هو روبرت هار. ويسعى النواب الجمهوريون داخل الكونغرس إلى عزل بايدن في ضوء 7 اتهامات موجهه إليه، يفترض أن يبدأ التحقيق بها الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بفترة رئاسته الحالية وعمله السابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.ويرى خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مسألة عزل بايدن تتطلب ثبوت الاتهامات، وخاصة المتعلقة بالوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكاتب خاصة به، وهو أمر سيستغرق وقتاً طويلاً.والخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض اكتشاف وثائق سرية في مكاتب كان يستخدمها الرئيس الأميركي عندما كان نائبا لأوباما، وكذلك في منزله في ديلاوير، وفي مركز بحوث في واشنطن؛ ما أضاف اتهاماً جديداً له ضمن جملة اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.وعينت وزير العدل ميريك غارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في أمر الوثائق. وعملياً، يُلزم قانون عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل الرسائل ووثائق العمل إلى الأرشيف الوطني بعد ترك منصبهم.ويرجح الخبير في الشأن الأميركي، الدكتور كمال الزغول، أن تطول عملية التحقيق في قضية الوثائق؛ للأسباب التالية:- اعتمدت وزارة العدل منهجية قد تؤخر نتائج التحقيق لأطول فترة، بأن قام وزير العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية، هو روبرت هار.

- هذا الإجراء يعني أن التحقيقات ستجري بشكل مستقل بعيدا عن المحكمة العليا والكونغرس؛ ما يعني تأخير عرضها على مجلس النواب.

- بذلك فإن تعيين مستشار خاص هو لصالح بايدن؛ لأن هذا يطيل القضية لتصل أعتاب سنة 2024 التي تشهد انتخابات الرئاسة، ويبني حاجزا بينها وبين الكونغرس الذي سيحاول إجراء التحقيقات من خلال لجانه بطلب الشهود وجلسات الاستماع.

- تبرئة بايدن تستوجب إثبات أنه وضع الوثائق في مكتبه عن "غير قصد"؛ لأن القانون يدين المسؤول إذا كان لديه "النية والقصد" لتسريب المعلومات، وهذه الإدانة بعيدة عن التحقق لأن بايدن أعلن التعاون مع التحقيق.