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عربي-دولي

موسكو تسلّم طهران "سو 35" بلا مخالب هجومية

Lebanon 24
15-01-2023 | 19:00
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بدأت روسيا تسلّم إيران سرباً من مقاتلات سو 35 المتطورة المنزوعة القدرات الهجومية، بهدف طمأنة الدول الخليجية، مع الاكتفاء بتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة أي هجوم إسرائيلي أو أميركي محتمل على منشآت طهران الذرّية، فيما أفادت أوساط بأن لندن تعيد النظر في دعمها لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
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وسط حديث أميركي - بريطاني عن نشوء شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران المتهمة من قِبَل الغرب بدعم حملة موسكو العسكرية ضد أوكرانيا، أكد مصدر مطّلع في وزارة الدفاع الإيرانية ل"الجريدة" الكويتية أن موسكو سلمت طهران دفعة من مقاتلات سوخوي (سو 35) الحديثة، بعد أن أجرت عليها تعديلات بهدف نزع مخالبها الهجومية، لتفادي الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الكرملين والقوى الخليجية، مع الاكتفاء بتعزيز قدرات الطائرات العسكرية الدفاعية لمواجهة أي هجوم محتمل على منشآت الجمهورية الإسلامية النووية.
وحسب المصدر، فإن السرب الجديد يشمل 12 طائرة من طراز "سو 35 إس" الأكثر تطوراً، والذي يوصف بأنه البديل لطائرات الشبح الأميركية (إف 35). وذكر أن موسكو بررت نزع القدرات على شن ضربات أرضية من "سو 35"، التي تضم تكنولوجيات من فئة الجيل الخامس وتمتلك 12 نقطة لتحديد الأهداف من مسافات قد تبعد 400 كيلومتر، بأن طهران طلبت التسلح بالمقاتلات بهدف تأمين مجالها الجوي في حال تعرّضها لهجوم من قبل المقاتلات الأميركية أو الإسرائيلية في ظل انسداد مسار المفاوضات الدبلوماسية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأفاد بأن طهران قبلت الحصول على الدفعة الأولى من السرب، رغم وضع الكرملين للعديد من الشروط الصارمة بشأن استخدام المقاتلات، تحت الضغط المتزايد للتهديدات الإسرائيلية والأميركية باحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري ضد منشآتها النووية.

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