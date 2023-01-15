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عربي-دولي

بوتين يتحدّث عن ديناميكية إيجابية

Lebanon 24
15-01-2023 | 19:30
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تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ديناميكية إيجابية للعمليات العسكرية بأوكرانيا، في حين تتقدم قواته ببطء لكن بثبات في دونيتسك شرق أوكرانيا، بينما أمطرت القوات الروسية المنشآت الحيوية في عشرات المدن الأوكرانية بالصواريخ في الساعات الماضية.
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ورأى بوتين أن "الديناميكية إيجابية وكل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم".
 
وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية أمس استهدافها بضربة صاروخية مكثفة مراكز القرار العسكرية الأوكرانية ومرافق البنى التحتية ومواقع الطاقة المرتبطة بها، مشيرة إلى أن "قواتها بعد تحرير سوليدار واصلت تقدمها على محور دونيتسك في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة باخموت ومحطة سول لسكك الحديد".
ورغم محاولات إظهار الوحدة بعد تباين بين وزارة الدفاع ومجموعة فاغنر حول الأوضاع في سوليدار الأسبوع الماضي، وجّه قائد فغناز يفغيني بريغوجين (طباخ بوتين) النقد مجددا للقيادة العسكرية، مؤكدا في فيديو أن استقلال قواته وخضوعها لانضباط شرس سمح لها بالسيطرة على مدينة سوليدار خلال أسبوعين فقط، مشددا على أن "عناصره متمرّسون في القتال ويحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة، لأنهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرّعاتهم".

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