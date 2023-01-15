طوارئ في ليما في البيرو بسبب الاحتجاجات

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غداة رفض رئيسة البيرو دينا بولوارتي التنحي أو إجراء انتخابات فورية كما تطالب الاحتجاجات المستمرة منذ عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، أعلنت الحكومة أمس حال الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق في الجنوب مركز الاحتجاجات. ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوما للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل.