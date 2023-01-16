Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 6 درجات يهز سومطرة الشمالية

Lebanon 24
16-01-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1029134-638094447578224654.jpg
Doc-P-1029134-638094447578224654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بقوة 6 درجات هز مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا، الاثنين، بالتوقيت المحلي.

وأفاد المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 321 شخصاً
lebanon 24
16/01/2023 09:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
معجزة من تحت أنقاض الزلزال المدمر... إنقاذ طفل بقي عالقاً لـ48 ساعة! (فيديو)
lebanon 24
16/01/2023 09:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: نحو 100 جريح جراء الزلزال الذي ضرب مدينة دورجة غربي البلاد
lebanon 24
16/01/2023 09:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الزلزال

اندونيسيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2023-01-16
02:06 | 2023-01-16
02:00 | 2023-01-16
01:43 | 2023-01-16
01:30 | 2023-01-16
01:16 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website