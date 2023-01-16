زلزال بقوة 6 درجات يهز سومطرة الشمالية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بقوة 6 درجات هز مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا، الاثنين، بالتوقيت المحلي.



وأفاد المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً.

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