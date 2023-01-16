المدرعات الغربية... كيف تساهم في مجريات الحرب في أوكرانيا؟

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بإعلان بريطانيا عزمها إرسال دبابات من نوع تشالنجر2 إلى أوكرانيا، أصبحت لندن آخر عضو في ناد يبدو أنه يتزايد من الدول التي منحت أوكرانيا أسلحة يمكن أن تستخدم للهجوم والدفاع.ومع أن توجه الناتو كان ينصب على تزويد كييف بأسلحة دفاعية، وفي المقام الأول أسلحة لمواجهة القصف الروسي المتكرر والواسع، يمكن أن تصبح الدبابات رأس حربة في أي هجوم أوكراني لاستعادة الأراضي المحتلة.الدبابة البريطانية تشالنجر 2 هي دبابة قتال رئيسية مصممة لاصطياد وتدمير الدبابات الأخرى.وتتمتع الدبابة بسمعة طيبة بين الجيوش العالمية حيث إنه لم يسبق تدمير دبابة من هذا الطراز.وهي في الخدمة مع الجيش البريطاني منذ عام 1994، وقد تم نشرها في البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق، وفقا للجيش.وقال مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت متأخر، السبت، إن بريطانيا سترسل 14 من دباباتها إلى جانب دعم مدفعي إضافي لأوكرانيا متجاهلا انتقادات السفارة الروسية في لندن.ويقول موقع military today إنها واحدة من أكثر الدبابات المحمية في العالم.وتوفر دبابة القتال الرئيسية هذه مستوى عال جدا من الحماية ضد أسلحة النيران المباشرة. وتستخدم درع تشوبهام المركب من الجيل الثاني. وتم تجهيز تشالينجر 2 بحماية وأنظمة إخماد الحرائق الأوتوماتيكية.وتم تجهيز الدبابة بمدفع جديد L30E4 120 ملم. وهي قادرة على إطلاق مجموعة واسعة من ذخائر دبابات الناتو القياسية عيار 120 ملم.والمدى الفعال لتشالنجر هو 3 كيلومترات، لكن الموقع يقول إنه خلال حرب الخليج دمرت تشالنجر دبابات عراقية (صناعة سوفيتية) على بعد 4 كيلومترات.دبابات فرنسيةأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الرابع من يناير نيته إرسال مجموعة غير محددة العدد، من المركبة AMX-10RC، وأشار مسؤولون فرنسيون وأوكرانيون إلى AMX-10RC على أنها "دبابة خفيفة"، لكن تعريف "دبابة" وفق تقرير لبيزنس إنسايدر لا ينطبق عليها، رغم أهميتها المتوقعة في تعزيز قوة الجيش الأوكراني.ويصف موقع military today الدبابة بأنها "مدمرة" دبابات، بدلا من دبابة تقليدية.وAMX-10RC مركبة مصفحة بست عجلات، تم تصميمها في أوائل السبعينيات واستخدمها الجيش الفرنسي لأول مرة في عام 1979، واستخدمت في دول أخرى مثل قطر والمغرب.والمركبة التي يطلق عليها البعض "مدمرة الدبابات" مزودة بمدفع كبير عيار 105 ملم تم تصميمه لمواجهة الدبابات السوفيتية في فترة الثمانينيات.وهي مصممة للقيام بمهام الاستطلاع، وبفضل مدفعها القوي وحركتها السريعة فهي قادرة على تقديم الدعم الناري والتدخل السريع.وتساعد عجلاتها في التحرك بسرعة على الطرق والتضاريس السلسة، بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة، والانسحاب السريع إذا لزم، وفق "بيزنس إنسايدر".وأدخلت فرنسا تحسينات عليها وأضافت أنظمة جديدة، مثل نظام الدفاع الذاتي، ونظام إدارة ساحة المعركة، وقاذفات قنابل دخان، وفق موقع "صوت أوكرانيا".ومن أهم ما يميزها أيضا أنها تتطلب صيانة أقل من مركبة ثقيلة مجنزرة مثل دبابة "أبرامز" الأميركية التي يبلغ وزنها 70 طنا.مدرعات برادليتحتوي مركبة المشاة القتالية M2 Bradley على هيكل مدرع من الألومنيوم ويحتوي القوس الأمامي على هيكل من الألومنيوم الرقائقي والدروع الفولاذية.ويوفر الدرع الحماية ضد الطلقات الخارقة للدروع عيار 14.5 ملم.والمدرعة مسلحة ببرج يكفي لجنديين مزود بمدفع سلسلة بوشماستر مزدوج التغذية عيار 25 ملم.ويطلق المدفع الرشاش طلقات خارقة للدروع وقذائف شديدة الانفجار، كما تحمل قاذفة صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز TOW محملة بصاروخين. وهناك أيضا مدفع رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم.ويقول موقع military إنه خلال العمليات العسكرية الأميركية في العراق دمرت المركبات المدرعة من سلسلة برادلي مركبات مدرعة معادية أكثر من دبابات القتال الرئيسية أبرامز.دبابات ليوباردولا تزال وجبة من عدة دبابات ليوبارد ألمانية الصنع مملوكة لبولندا تنتظر موافقة برلين لتسليمها إلى أوكرانيا.وأعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال زيارة إلى أوكرانيا، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتزويد كييف بـ14 دبابة ثقيلة متطوّرة من نوع "ليوبارد-2" على أن يحصل ذلك في إطار تحالف دولي يجري العمل حاليا على بنائه، وفقا لـ"فرانس برس".ليوبارد 2 هي دبابة تشبه كثيرا دبابات M1 أبرامز الأميركية، وتمتلك نظام تحكم في إطلاق النار وأنظمة تسليح وذخيرة ونواقل حركة متشابهة.وتم إنتاج الدبابتين ببرنامج بحثي أميركي ألماني مشترك في السبعينيات، وشهدتا كثيرا من التطوير منذ ذلك الوقت.ويوفر درع الدبابة حماية جيدة ضد الطلقات الخارقة للدروع والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات وهي مجهزة بمدفع Rheinmetall RH-M-120 أملس يطلق نفس عيار ذخيرة الأبرامز.ويقدر الألمان أن دبابتهم ليوبارد 2 يمكن أن تخترق الدروع الأمامية للدبابة السوفيتية T-72 من مدى 2000 متر والدروع الأمامية للدبابة T-62 على مدى يزيد عن 4000 متر.وأثبتت دبابة ليوبارد 2 أنها دقيقة للغاية أيضا، وفقا لموقع military.ونقلت صحيفة بيلد اليوم الأحد عن شركة صناعة الأسلحة الألمانية راينميتال (RHMG.DE) أن بإمكانها تسليم دبابات ليوبارد 2 المعاد إصلاحها إلى أوكرانيا في 2024 على أقرب تقدير، لكنها ستحتاج إلى أمر مؤكد لبدء الإصلاحات.وأعلنت ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستزود أوكرانيا بـ 40 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر للمساعدة في صد القوات الروسية.لكن كييف طلبت أيضا مركبات أثقل مثل ليوبارد، والتي ستمثل زيادة كبيرة في الدعم الغربي لأوكرانيا.ومع ذلك، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في وقت سابق من هذا الشهر إن تسليم دبابات ليوبارد لا يمكن "استبعاده".ويمتلك الجيش الألماني حوالي 350 دبابة ليوبارد 2 فقط اليوم، مقارنة بحوالي 4000 دبابة قتالية رئيسية في ذروة الحرب الباردة.مدرعات ماردرMarder هي مركبة قتالية متميزة تشبه تقريبا دبابة خفيفة، وفقا لموقع military، ولكنها مسلحة بمدفع 20 ملم مثبت خارجيا ومدفع رشاش متحد المحور 7.62 ملم.ويتم استبدال Marder IFV في خدمة الجيش الألماني بمركبة قتال المشاة الثقيلة الجديدة من طراز Puma.ويحتوي مدفعها عيار 20 ملم على نظام تغذية مزدوج يتيح اختيار الذخيرة.وتم تزويد معظم المدرعات بمعدات الرؤية الليلية، بما في ذلك مكثف الصور والتصوير الحراري.(الحرة)