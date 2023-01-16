Advertisement

عربي-دولي

مجهولون يودون بحياة نائبة سابقة بالبرلمان الأفغاني في كابول

Lebanon 24
16-01-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1029159-638094519266535598.jpg
Doc-P-1029159-638094519266535598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا نائبة سابقة بالبرلمان الأفغاني في هجوم على منزلها بالعاصمة كابول.

وأضافت الشرطة أن مرسال نبي زاده وحارسها قضيا بالرصاص وأصيب شقيقها في الهجوم الذي وقع الأحد.

وتابعت الشرطة في بيان: "بدأت القوات الامنية تحقيقاً جدياً في القضية للعثور على المجرمين".
Advertisement

وكانت مرسال نبي زاده نائبة بالبرلمان قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021 ، عندما فر العديد من السياسيين إلى خارج البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2023-01-16
02:06 | 2023-01-16
02:00 | 2023-01-16
01:43 | 2023-01-16
01:16 | 2023-01-16
01:03 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website