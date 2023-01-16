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عربي-دولي
مجهولون يودون بحياة نائبة سابقة بالبرلمان الأفغاني في كابول
Lebanon 24
16-01-2023
|
01:30
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قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا نائبة سابقة بالبرلمان الأفغاني في هجوم على منزلها بالعاصمة كابول.
وأضافت الشرطة أن مرسال نبي زاده وحارسها قضيا بالرصاص وأصيب شقيقها في الهجوم الذي وقع الأحد.
وتابعت الشرطة في بيان: "بدأت القوات الامنية تحقيقاً جدياً في القضية للعثور على المجرمين".
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وكانت مرسال نبي زاده نائبة بالبرلمان قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021 ، عندما فر العديد من السياسيين إلى خارج البلاد.
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