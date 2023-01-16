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عربي-دولي

ضربة "انتقامية" في أوكرانيا... أنباء عن مقتل المئات

Lebanon 24
16-01-2023 | 01:03
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أعلنت روسيا أنها وجهت ضربة انتقامية أسفرت عن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين، الأمر الذي نفته كييف متحدثة عن مجرد أضرار خفيفة، في حين كثفت موسكو ومينسك تدريبات مشتركة ركزت على سيناريوهات تحاكي حرب المدن.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت بناء على معلومات استخبارية موثوقة قصفا صاروخيا على فندقين يقيم فيهما مؤقتا نحو 1300 جندي أوكراني في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

وأضافت الوزارة أن الضربة أسفرت عن مقتل 600 جندي أوكراني، وكانت ردا على القصف الأوكراني الذي استهدف تجمعا للقوات الروسية في بلدة ماكييفكا في دونيتسك أيضا ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 89 جنديا، وفق حصيلة رسمية، ومئات القتلى حسب الجيش الأوكراني ومدونين روس.

بيد أن المتحدث باسم قيادة عمليات المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي قال إن كل التصريحات الروسية التي تتحدث عن مقتل 600 عنصر من الجيش الأوكراني عارية عن الصحة، كما نفى رئيس بلدية كراماتورسك عبر حسابه في موقع فيسبوك سقوط قتلى في المدينة.

بدوره، قال شاهد من رويترز إن الضربة الصاروخية تسببت في أضرار لكنها لم تدمر المباني ولم تكن هناك علامات واضحة على وقوع ضحايا. كما زار صحفيون من رويترز مسكنين جامعيين قالت وزارة الدفاع الروسية إنهما كانا يؤويان مؤقتا جنودا أوكرانيين بالقرب من خط المواجهة في الحرب وقت الضربة الليلية، ولا يبدو أن أيا منهما قد أصابته صواريخ مباشرة أو لحقت به أضرار جسيمة.

كما لم تكن هناك علامات واضحة على أن جنودا كانوا يعيشون هناك أو على جثث أو آثار دماء حسب رويترز، وتحطمت بعض النوافذ في النزل رقم 47 الذي وُجدت حفرة كبيرة في فناء مجاور له.
أما المبنى الآخر رقم 28 الذي جاء في إعلان وزارة الدفاع الروسية، فقد كان سليما تماما. وكان هناك أثر لحفرة بالقرب من بعض المرائب على بعد 50 مترا من المبنى.

تطورات ميدانية
وفي تطورات ميدانية أخرى، قال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية الأوكرانية في تصريح للجزيرة إنه لا يمكن القول إن مدينة سوليدار تحت سيطرة الجيش الروسي، مضيفا أن هناك معارك عنيفة تجري الآن في المدينة، وأن قواتهم تعزز من مواقعها الدفاعية.

وتقع سوليدار قرب مدينة باخموت التي تسعى القوات الروسية منذ أشهر للسيطرة عليها بدعم من مسلحي مجموعة "فاغنر" الروسية.

وقال حاكم مقاطعة دونيتسك الأوكراني إن قصفا بالصواريخ استهدف مدينتي كراماتورسك وباخموت، وكان الجيش الأوكراني أكد سابقا استمرار سيطرته على مدينة باخموت.

بدورها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن طيرانها شن خلال الساعات الماضية 24 ضربة على مواقع تمركز القوات الروسية وأنظمتها الصاروخية، مضيفة أن قواتها أسقطت 3 مسيرات روسية وأصابت مركزا للسيطرة و5 مناطق لتمركز الأفراد والعتاد الروسي ومستودعين للذخيرة. (الجزيرة) 

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