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اصطدام سيارة ببوابة براندنبورج في برلين ووفاة سائقها

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:00
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اصطدمت سيارة ببوابة براندنبورج الشهيرة ما أسفر عن وفاة سائقها جراء الحادث على ما أعلنت شرطة برلين.

ووصلت السيارة من جادة أونتر دين ليندن واصطدمت بنصب برلين الشهير حوالى الساعة 23:30 (22:30 ت ج) حسب الشرطة التي قالت إن "التحقيق جار حول هوية السائق وملابسات الحادث".
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ونشرت صحيفة "بيلد" صورة لسيارة سوداء لحقت بها أضرار بالغة، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالبوابة مطوّقة.

وتقع بوابة براندنبورج في قلب العاصمة الألمانية على الحدود التي كانت تقسم برلين الشرقية والغربية، وقد استحالت رمزاً للوحدة الألمانية.
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