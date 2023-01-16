أميركي محتجز في إيران يناشد بايدن التدخل لإطلاق سراحه

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ناشد أميركي‭ ‬من أصل إيراني مسجون في إيران منذ أكثر من 7 سنوات بتهم تجسس ترفضها الولايات المتحدة باعتبارها لا أساس لها الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إعادته إلى الوطن وقال إنه سيبدأ إضرابا عن الطعام لمدة 7 أيام.وجه سياماك نمازي النداء في رسالة إلى بايدن بعد مرور 7 سنوات على اليوم الذي أطلقت فيه إيران سراح 5 مواطنين أميركيين آخرين في عملية تبادل للسجناء أقيمت بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.وقال نمازي، البالغ من العمر 51 عاما، في الرسالة الموجهة لبايدن والتي نشرها المحامي جاريد غينسر "عندما تركتني إدارة أوباما في خطر.. وأطلقت سراح المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين كرهائن في إيران في 16 كانون الثاني 2016، وعدت الحكومة الأميركية عائلتي بإعادتي بأمان إلى الوطن في غضون أسابيع"، وفقا لرويترز.وأضاف "والآن وبعد 7 سنوات (تولى خلالها رئيسان آخران السلطة في الولايات المتحدة) ما زلت محتجزا في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران".وطلب نمازي من بايدن أن يقضي دقيقة واحدة في اليوم على مدى الأيام السبعة المقبلة في التفكير في معاناة المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران ومن بينهم خبير البيئة مراد طهباز، البالغ من العمر 67 عاما، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية ورجل الأعمال عماد شرقي وعمره 58 عاما".