توجيه تهمة "محاولة القتل" لمنفذ هجوم قطارات باريس

وجهت السلطات الفرنسية تهمة محاولة القتل، إلى رجل جرح 7 أشخاص أحدهم إصابته خطرة، الأربعاء، في إحدى محطات القطارات بالعاصمة في باريس، وأودع الحبس المؤقت.



وسيبقى المتهم محبوساً مع استمرار التحقيق، ولم يتضح للمحققين حتى الآن الدافع وراء الهجوم على ما أفادت المدعية العامة لور بيكو، كما لم يكشف بعد رسمياً عن هوية الرجل البالغ 31 عاماً كما أكدت المدعية العامة.

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