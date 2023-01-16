هل ستنحصر "أجندة" واشنطن للعامين المقبلين بهاتين الدولتين؟

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خلال الفترة الأولى من توليه المنصب، كان الرئيس الأميركي جو بايدن محظوظًا للغاية، لأنه تجنب التشابك المستمر مع الشرق الأوسط، وهو المكان الذي غالبًا ما تموت فيه أفكار السياسة الخارجية الأميركية، الجيدة والسيئة.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "قد يواجه بايدن صعوبة أكبر في تجنب الشرق الأوسط في عام 2023 وما بعده. وتبقى الحرب الروسية ضد أوكرانيا والصين الصاعدة على رأس أولويات السياسة الخارجية للإدارة. ومع ذلك، قد يكون بايدن قريبًا منشغلاً مع قوى إقليمية أصغر لكنها مصممة حريصة على تعزيز مصالحها الخاصة وغير راغبة في اللعب وفقًا للقواعد الأميركية. مع وجود خمس دول - سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا - في مراحل مختلفة من الاختلال الوظيفي، سيظل العالم العربي مصدرًا لعدم الاستقرار، باستثناء دول الخليج (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) التي تعمل باستقلال أكبر عن واشنطن بينما تصر على دعم الولايات المتحدة".وتابعت المجلة، "لكن القوتين غير العربيتين، إيران وإسرائيل، قد تحددان جدول الأعمال للعامين المقبلين. والآثار المترتبة على ذلك لا تبعث على الارتياح بشكل خاص. مع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منصبه، تواجه إدارة بايدن الآن الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي من المرجح أن تتسبب في تصاعد خطير للتوترات بشأن القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني. لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لرؤية كيف يمكن لأي عدد من الاستفزازات أن يؤدي إلى اضطرابات أوسع يمكن لبعض الجماعات الفلسطينية استغلالها. فالسلطة الفلسطينية فقدت القدرة، وربما الإرادة، للمساعدة في السيطرة عليها. وسيشجع هذا المتطرفين فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الانخراط في حلقة دائمة من العنف والإرهاب".وأضافت المجلة، "عاجلا وليس آجلا، سيصبح الانفجار مشكلة بايدن. اعتمادًا على مدى سوء الوضع، من المحتمل أن يواجه إجراءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يجبره على الدفاع عن إسرائيل أو انتقادها. وليس من مصلحة بايدن السياسية الوقوع بين الجمهوريين، الذين سيطالبون بدعم إسرائيل، وعدد متزايد من التقدميين داخل الحزب الديمقراطي الذين يريدون منه أن ينتقد تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين. سوف يضغط عليه الحلفاء الأوروبيون لكبح جماح نتنياهو وكذلك الدول الموقعة على "معاهدة إبراهيم"."وبحسب المجلة، "إذا كانت عودة نتنياهو تنذر بتوترات متزايدة على الجبهة الفلسطينية، فقد يكون لها تأثير كبير على القضية النووية الإيرانية. تبدو احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي بعيدة في هذه المرحلة. حتى أن بايدن اعترف الشهر الماضي بأن الصفقة ماتت، رغم أنه لا يريد أن يقول ذلك علنًا. بالنظر إلى معارضة الكونغرس، يبقى الموضوع الأكثر إثارة للجدل ما إذا كان بإمكان الإدارة حتى إبرام صفقة بشأن القضية النووية مع إيران، لأنها ستشمل تخفيف العقوبات عن طهران في وقت تقتل فيه إيران مواطنيها وتساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قتل الأوكرانيين".وتابعت المجلة، "يزداد قلق إسرائيل، التي ستكون الخاسر الأكبر في حال تسلحت إيران نوويًا، بشأن مخزونات إيران، والذي أدى إلى حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على التخلي عن الاتفاق النووي. في بداية الصيف الماضي، قام عدد من الوزراء الإسرائيليين السابقين بزيارة إلى واشنطن لحض إدارة بايدن على التخطيط لهجوم على إيران وإجراء جولة أخرى من التدريبات المشتركة لاختبار الخطط وضبط التنسيق الثنائي. تجنب المسؤولون الأميركيون التنبؤات، لكن لم يشكك أي من الخبراء في التسريبات الإسرائيلية بشأن التخطيط الأميركي الإسرائيلي المكثف لضربة ما على إيران. السؤال هو: أي نوع من الضربات؟"وأضافت المجلة، "فقط الولايات المتحدة لديها القدرة على تدمير أجهزة الطرد المركزي المدفونة في الأعماق من دون وضع قوات على الأرض للخروج بأمر مفيد. تم وضع الخطط للقيام بذلك في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وتم تطويرها بشكل جيد. يمكن لإسرائيل أن تنضم، بالطبع، من خلال إطلاق صواريخ هجومية أرضية من غواصاتها، والانضمام إلى الولايات المتحدة في الضربات الجوية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات التخريب والاغتيالات التي قد تعيق الرد الإيراني".وبحسب المجلة، "بالتالي، يواجه العالم حاليًا إيران بحوافز قوية للمضي قدمًا في التخصيب؛ وخصمًا إقليميًا استراتيجيًا - إسرائيل - أعلن عن نيته استخدام القوة وأظهر إجماعًا وطنيًا لصالح استخدامها؛ وإدارة أميركية، على الرغم من علاقتها المتوترة مع إسرائيل، جعلت دعمها للعمليات المشتركة ضد إيران واضحًا تمامًا؛ وجيشًا أميركيًا لديه القدرة على تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية. هذه التطورات تقوم بأكثر من مجرد الإيحاء بأن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر. لا ينبغي أن يتوقع بايدن الكثير من الأخبار الجيدة من الشرق الأوسط في العام المقبل أو نحو ذلك. قدرة واشنطن على تشكيل الأحداث، ناهيك عن السيطرة عليها، محدودة بتحديين: كيفية تجنب حدوث انفجار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكيفية كبح جماح برنامج إيران النووي. وخيارات بايدن تتدرج من السيئ إلى الأسوأ".