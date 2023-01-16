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هل تسبب مقطع فيديو باستقالة وزيرة الدفاع الألمانية؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 06:00
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قدمت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، استقالتها من منصبها، اليوم الاثنين، عقب سلسلة هفوات أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها، المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.
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وقالت لامبرخت في بيان "اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفيدرالية" وألقت باللوم على "تركيز وسائل الإعلام على شخصي" في الحؤول دون تمكنها من اتخاذ "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية، بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا".
 
وقبل المستشار الألماني أولاف شولتس استقالة وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت من منصبها، حيث سيتم اتخاذ قرار من يخلفها في المستقبل القريب.

أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان في إفادتها ليوم الاثنين، حيث قالت: "يحترم المستشار قرار لامبرخت، ويشكرها على عملها الجيد الذي قامت به خلال هذا الوقت الصعب والمليء بالتحديات. وسيقدم المستشار قريبا مقترحا بشأن من يخلفها في المنصب".

انتقادات حادة
واعتبر مراقبون أن استقالة لامبرخت ناتج طبيعي لما عانته الأخيرة منذ تسلمها الحقيبة الوزارية قبل 13 شهراً، في ظل سلسلة خلافات ومشاكل في التواصل، أفضت إلى ما وصفها معارضوها "سلسلة من الأخطاء الفادحة وعجزها عن فرض سلطتها"، بحسب تقرير لموقع قناة DW الألمانية.

وهذا الانتقاد لم تسلم منه حتى من داخل حزبها، إذ قال النائب جو فاينغارتن في حديث إذاعي السبت إن القوات المسلحة "تحتاج شخصا لديه سلطة القيادة ويدعمها بوضوح".
فيما اهتزت صورة لامبرخت بشكل أكبر بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وفي الربيع واجهت مشاكل أيضاً بعد استخدام ابنها مروحية للقوات المسلحة من أجل قضاء عطلة في جزيرة سيلت الألمانية. (العربية) 

المصدر: العربية
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