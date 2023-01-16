السويد تكتشف مخزوناً كبيراً من معادن نادرة.. أثمن من النفط والغاز

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تبين أن السويد تنام على ثروة أرضية غير متوقعة، حيث تم اكتشاف مخزون كبير من المعادن النادرة والثمينة في أراضيها، وهي معادن يمكن أن تُصبح قريباً "أثمن من النفط والغاز"، بحسب ما يؤكد خبراء.وقالت شركة التعدين السويدية (LKAB) المملوكة للدولة، إنها عثرت على ما تعتقد أنه "أكبر مستودع معروف للعناصر الأرضية النادرة في أوروبا".وقالت الشركة الواقعة في مدينة كيرونا أقصى شمال السويد، إن المخزن يحتوي على أكثر من مليون طن متري من أكاسيد التربة النادرة.وتستخدم هذه المعادن في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وكذلك المغناطيس والشاشات الزجاجية ومكبرات الصوت والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.ويتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة الطلب خمسة أضعاف على هذه العناصر المعدنية بحلول عام 2030. (العربية)