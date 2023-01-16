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عربي-دولي

"جوكر" مصر يُحاكم بالسجن مدى الحياة.. تفاصيل الحكم على المقاول الهارب محمد علي

Lebanon 24
16-01-2023 | 06:30
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قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في مصر، بالسجن للمقاول الهارب محمد علي في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة باسم "الجوكر".

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن محمد علي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ولم تذكر تفاصيل المحاكمة هل هي عسكرية أم لا، بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن المحاكمة كانت عسكرية والحكم بالسجن المؤبد فيها يكون مدى الحياة.
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وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة عسكرية مصرية أصدرت الأحد حكما غيابيا بحبس رجل الأعمال محمد علي مدى الحياة لإدانته بالتحريض على التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومحمد علي مقاول في قطاع البناء وممثل، وقد اشتهر بعدما انتشرت على نطاق واسع تسجيلات فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي يتّهم فيها السيسي والنخبة العسكرية بالفساد. والفيديوهات التي سجلها في إسبانيا أفضت في ايلول 2019 إلى تظاهرات نادرة شارك فيها مئات الأشخاص في القاهرة وغيرها من المدن المصرية.

وأفاد الإعلام الرسمي المصري بأن علي البالغ 48 عاما حُكم عليه مع 37 متّهما بالحبس مدى الحياة، فيما حُكم على عشرات آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.

وفي مصر لا مجال للطعن في قرارات المحاكم الاستثنائية التي غالبا ما تكلّف قضايا "الإرهاب". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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