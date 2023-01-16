14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مستقبل "الإحتلال" الإسرائيلي على المِحك.. مؤشرات تُظهر تدهوراً كبيراً!
Lebanon 24
16-01-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الوقت الذي يواجه فيه الاحتلال الإسرائيلي أخطر أزمة سياسية داخلية، أظهرت معطيات إحصائية حديثة أن نسبة ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الكيان، وصلت الى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً، مما حدا برئيسها يتسحاق هرتسوغ للإعراب عن قلقه من "ضعف تماسك الإسرائيليين".
Advertisement
سيفان هيلاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، كشفت أن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أعلن عن مؤشره السنوي العشرين، وأظهر أن نسبة ثقة الإسرائيليين في المحكمة العليا تبلغ 42% فقط، وأن 18% فقط منهم يثقون في الكنيست، و9% فقط يثقون في الأحزاب السياسية، و23% فقط يثقون بوسائل الإعلام. أما الأغلبية المطلقة من الإسرائيليين فتعتقد أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من الجمهور الذي انتخبهم".
وأضافت هيلاي في تقرير لها أن "هذا المؤشر السنوي يصدر منذ عام 2002، ويقدم نظرة عامة ومقارنة أوسع للرأي العام الإسرائيلي على مدى العقدين الماضيين، حيث تم تقسيم جميع البيانات حسب الميول السياسية ودرجة التدين والقطاع والعمر، ويفحص ثقة الجمهور في 8 من مؤسسات الكيان: الجيش، الشرطة، الرئيس، المحكمة العليا، الحكومة، الكنيست، الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام".
وأوضحت أنه "وفقًا للبيانات الواردة في المؤشر الحالي، فقد طرأ انخفاض كبير في ثقة الجمهور بمؤسسات الكيان، وقد بات ملحوظا بشكل خاص في العقد الماضي وهبط من 61% في 2012 إلى 33% في 2022، أما المؤسستان اللتان شهدتا زيادة في الثقة مقارنة بالعام الماضي فهما الجيش ورئيس الدولة، فيما انحدرت النسبة في باقي المؤسسات إلى الدرجة الأدنى على الإطلاق، وهي المحكمة العليا والكنيست والأحزاب السياسية".
وأكدت أن "المؤشر أظهر أن الجمهور الإسرائيلي لديه شعور بأن السياسيين لا يقومون بمهمتهم بصفتهم الموكلين بمصالح ناخبيهم، وينظر إليهم على أنهم يهتمون بأنفسهم بشكل أساسي بنسبة 85%، و22% فقط يعتقدون أن أعضاء الكنيست يعملون بجدّ، ويؤدون واجباتهم بشكل جيد، فيما اعتبر 38% من اليهود أن ميزان القوى بين أحزاب الكنيست يعكس انقسام الرأي العام، وأظهر العقد الأخير زيادة حادة في نسبة الإسرائيليين المهتمين بقائد قوي يمكنه التصرف دون قيود".
وأوضحت أنه "وفقاً لبيانات المؤشر، فقد حدث في العقد الماضي انخفاض كبير بنسبة المتفائلين بمستقبل الكيان من 76% إلى 49%، لكن الغالبية العظمى ترغب بالبقاء فيها بنسبة 69%".
هرتسوغ الذي استلم التقرير أكد أنه "منذ اللحظة التي انتخبت فيها رئيساً، وضعت الخلافات والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة لي، ولهذا السبب أنا قلق للغاية بشأن البيانات الموجودة في المؤشر، من حيث ضعف التضامن الإسرائيلي، وتقويض الشعور بالانتماء للكيان، وانخفاض درجة التفاؤل بشأن وضعنا، وهذه معطيات صلبة تنضم لأجزاء أخرى من التقرير تعكس التوترات الداخلية بداخلنا، بعبارة أخرى فإن تماسكنا يضعف".
بدوره، أكد يوهانان بليسنر رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أنّ "المؤشر يظهر بوضوح أنه لا توجد أغلبية في الجمهور تؤيد التغييرات الهادفة لإضعاف المحكمة العليا وسحق النظام القضائي كما يخطط وزير القضاء ياريف ليفين حالياً، وإن مجموعة المبادرات التي يروج لها ستؤدي بشكل تراكمي لتحطيم مبدأ الفصل بين السلطات، وسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وإلغاء قدرة المحكمة العليا على حماية الفرد من تعسف الحكومة، وإن مواطني إسرائيل والقادة العامين من جميع القطاعات ملزمون ببذل كل ما بوسعهم للحدّ من هذه المبادرات الأحادية الخطيرة".
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-16
16/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
03:45 | 2023-01-16
16/01/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه
13:04 | 2023-01-16
16/01/2023 01:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّة تُبهر لجنة تحكيم "Sweden's Got Talent"... شاهدوا كيف غنّت (فيديو)
Lebanon 24
لبنانيّة تُبهر لجنة تحكيم "Sweden's Got Talent"... شاهدوا كيف غنّت (فيديو)
05:15 | 2023-01-16
16/01/2023 05:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تدهوّر سعر الليرة... ماذا كشفت مصادر عن إجتماع المجلس المركزيّ لمصرف لبنان؟
Lebanon 24
بشأن تدهوّر سعر الليرة... ماذا كشفت مصادر عن إجتماع المجلس المركزيّ لمصرف لبنان؟
09:06 | 2023-01-16
16/01/2023 09:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2023-01-16
مصدر إيراني ينفي رفع سعر النفط المورد إلى سوريا
18:00 | 2023-01-16
طوارئ في ليما بسبب الاحتجاجات
17:30 | 2023-01-16
واشنطن تدرّب كتيبة أوكرانية في ألمانيا
17:09 | 2023-01-16
نتنياهو يتعهّد بعدم شن حرب غير ضرورية على إيران
16:59 | 2023-01-16
اصطفاف طابور من السفن يمتد لكيلومترات بانتظار عبور البوسفور
16:30 | 2023-01-16
البيت الأبيض: لا توجد سجلات لزوار منزل بايدن في ويلمنغتون
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
17/01/2023 02:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
17/01/2023 02:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
17/01/2023 02:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact