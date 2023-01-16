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عربي-دولي
19 قتيلا في حادث مروري مروع في هذا البلد
Lebanon 24
16-01-2023
|
07:30
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لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 24 آخرون في حادث مروري وقع صباح اليوم الاثنين، شمالي السنغال.
وأفادت طواقم الإسعاف السنغالية، بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام حافلة ركاب مدنية بشاحنة، في منطقة لوغا، قرب بلدة ساكال شمالي السنغال.
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يشار إلى أن حادثا مماثلا وقع في السنغال في الـ 8 من كانون الثاني، أسفر عن مقتل 40 شخصا، ما أثار موجة احتجاجات كبيرة، بسبب كثرة حوادث الطرقات في السنغال، الناجمة عن قدم السيارات، والقيادة المتهورة، والفساد المستفحل بين أجهزة إنفاذ القانون، ومنح الشباب رخص قيادة بشكل عشوائي. ما دفع الحكومة السنغالية لإصدار العديد من قوانين السير الجديدة، إلا أن بعضها تعرض لانتقادات، بدعوى أنها غير قابلة للتطبيق من جانب المشرفين على قطاع النقل. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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