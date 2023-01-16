بينها عربية.. قائمة بأفضل وأسوأ العملات أداء خلال الـ2022

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وفي هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف، على قناته في "التلغرام" قائمة بالعملات الأفضل والأسوأ أداء لها خلال العام 2022، وتصدر الريال البرازيلي قائمة أفضل العملات، تلاه البيزو المكسيكي، وفي قائمة الأسوأ جاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الأولى، حيث تراجع لأكثر من 40%، تلاه الجنيه المصري متراجعا نحو 35%.