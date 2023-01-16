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عربي-دولي

بينها عربية.. قائمة بأفضل وأسوأ العملات أداء خلال الـ2022

Lebanon 24
16-01-2023 | 14:00
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تعرّضت أسواق العملات الأجنبيّة لعام صعب في سنة 2022، في ظل الأحداث والضغوطات الجيوسياسية، وتأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم، التي دفعت البنوك المركزية في الدول الغربية لتشديد السياسية النقدية.
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وفي هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف، على قناته في "التلغرام" قائمة بالعملات الأفضل والأسوأ أداء لها خلال العام 2022، وتصدر الريال البرازيلي قائمة أفضل العملات، تلاه البيزو المكسيكي، وفي قائمة الأسوأ جاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الأولى، حيث تراجع لأكثر من 40%، تلاه الجنيه المصري متراجعا نحو 35%.


وفي ما يلي إنفوغراف بأفضل وأسوأ العملات أداء خلال العام 2022:

قائمة بأفضل العملات للعام 2022:

1- ريال برازيلي

2- بيزو مكسيكي

3- روبل روسي

4- دولار السينغافوري

5- دولار هونغ كونغ

6- ريال سعودي

7- فرنك سويسري

8- دينار كويتي

9- كورونة تشيكية

10- بات تايلاندي

قائمة بأسوأ العملات للعام 2022

1- بيزو أرجنتيني

2- جنيه مصري

3- ليرة تركية

4- هريفنا أوكرانية

5- بيزو كولومبي

6- كرونة سويدية

7- ين ياباني

8- فورنت هنغاري

9- جنيه بريطاني

10- كرونة نرويجية
 
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