Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على 18 مليار يورو

Lebanon 24
16-01-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1029331-638094799790437364.png
Doc-P-1029331-638094799790437364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، تنص على إمداد كييف بمبلغ 18 مليار يورو، كقرض مالي مسهل بفترة سداد تصل إلى 35 عاما.

وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، عبر "تويتر"، بأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقعا مذكرة تنص على دعم الاقتصاد الأوكراني بمبلغ 18 مليار يورو".
Advertisement

وأضاف، أن كييف ستستلم 3 مليارات يورو كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، خلال الأسبوع الجاري.

ووافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في الـ 9 من تشرين الثاني 2022، وعرضت خلاله برنامجا جديدا لدعم الائتمان المالي لأوكرانيا، بقيمة 18 مليار يورو عام 2023، ومنح أوكرانيا فترة سداد تصل إلى 35 عاما، بحيث تشرع بالسداد عام 2033.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأنها ستشرع بتحويل الأموال إلى أوكرانيا على دفعات، بداية العام 2023. (روسيا اليوم)  
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-01-16
13:00 | 2023-01-16
13:00 | 2023-01-16
12:30 | 2023-01-16
12:30 | 2023-01-16
12:00 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website