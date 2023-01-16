كبير الخدم لدى الأميرة الراحلة ديانا يكشف: لهذا السبب كان ويليام يحصل على الطعام أكثر من هاري

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قالت صحيفة "صن"، إن الأمير البريطاني هاري الذي نشر في سيرته الذاتية الفضائحية هجمات على أسرته، كان يحرم من الطعام في طفولته لصالح أخيه الأكبر ويليام.وأعرب بول بوريل كبير الخدم لدى الأميرة ديانا، عن اعتقاده بأن إحباط هاري ينبع من الطفولة، عندما لم يسمح له بنسيان مركزه المتواضع مقارنة بشقيقه البكر، الذي كان في المرتبة الثانية في ترتيب الحصول العرش بعد والده تشارلز.وقال بوريل: "عندما أتذكر الماضي في الوقت الراهن، أعتقد أنني ربما شاهدت لمحة عن ديناميكية هذه العملية. ذات مرة رأيت المربية تعطي ويليام ثلاث قطع نقانق على الإفطار بينما أعطت لهاري فقط قطعتين منها".ووفقا لبوريل، عندما سأل هاري عن سبب حصوله على نقانق أقل، أجابت المربية: "يجب أن يأكل ويليام أكثر منك، لأنه سيصبح في يوم من الأيام ملك البلاد". (روسيا اليوم)