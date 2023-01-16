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عربي-دولي

للمرة الثانية خلال أيام.. برلين تستدعي السفير الإيراني

Lebanon 24
16-01-2023 | 12:30
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استدعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين السفير الإيراني لدى برلين للمرة الثانية خلال أسبوع، في أعقاب تنفيذ طهران عدد من الإعدامات، حسبما أفادت الخارجية الألمانية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران السبت إعدام المسؤول السابق في الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، وهو إيراني بريطاني أدين بتهمة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية، الأمر الذي أثار شجب الدول الغربية ومنظمات غير حكومية.
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وأكد المتحدث كريستوفر برغر الإجراء الذي اتخذته الوزيرة، ردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن استدعاء السفير "على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وموجة إعدامات".

وهذه المرة الثانية في غضون ثمانية أيام التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني.(روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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