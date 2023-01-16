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كيف يتواصل مستشار رئيس المكتب الرئاسي في أوكرانيا مع أطفاله؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 13:00
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قال مستشار رئيس المكتب الرئاسي في أوكرانيا، ألكسي أريستوفيتش، إنه يتواصل مع أطفاله في المنزل باللغة الروسية.

وقال في حديث لقناة "هناك إشاعات" على موقع "يوتيوب": "لا يمكنني غناء الأغاني بلغة أخرى غير لغتي الأم، ولا أريد أن أكون خارجا عن اللحن عندما أحمل طفلا في يدي، لكني أغني بعضها باللغة الأوكرانية لأنني تعلمتها بشكل خاص. نتحدث دائما مع أطفالنا باللغة الأوكرانية يومين في الأسبوع، وأرسلناهم إلى المدارس الأوكرانية حتى يتكلموا الأوكرانية، وفي المنزل نتحدث بالروسية".
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وانتقد أريستوفيتش القانون الأوكراني الذي يقضي بتغريم الأوكرانيين بسبب عدم استخدامهم للغة الأوكرانية في المنزل، وعبر عن اعتقاده أن مثل هذه المشاريع "تجبر الناس على التبليغ عن بعضهم البعض". (روسيا اليوم)

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