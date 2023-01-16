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عربي-دولي

إتّصال هاتفيّ... ماذا بحث بوتين مع أردوغان؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 14:30
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علن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا تطبيع العلاقات التركية السورية.

وقال الكرملين في بيان: "بحث الجانبان تطبيع العلاقات التركية السورية، ومبادرة أنقرة لمباحثات ثلاثية بين روسيا وتركيا وسوريا. وتم الإشارة إلى أهمية العمل المشترك بين روسيا وتركيا وإيران على مسار أستانا للتسوية السورية".
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من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أجرى محادثات هاتفية مهمة مع بوتين تم خلالها بحث تطورات الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى. (روسيا اليوم)
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