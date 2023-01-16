رئيس وزراء السويد يرد على أردوغان: شروط تركيا لانضمامنا إلى الناتو لم تتغير

قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الاثنين، إن "شروط تركيا لانضمام بلاده إلى الناتو لم تتغير"، مؤكدا أن "السويد في وضع جيد من المفاوضات مع أنقرة".

وأضاف كريسترسون، في كلمة له، أنه "على ثقة تامة من أن بلاده وفنلندا تفعلان ما التزاما به في اتفاق مدريد مع تركيا"، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن هناك تغييرا جوهريا في شروط المفاوضات".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده طالبت السويد وفنلندا بتسليم حوالي 130 إرهابيا حتى توافق على انضمامهما إلى الناتو.

وتتهم تركيا فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية". (سبوتنيك)