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عربي-دولي

اصطفاف طابور من السفن يمتد لكيلومترات بانتظار عبور البوسفور

Lebanon 24
16-01-2023 | 16:59
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن طابورا من السفن يمتد لعدة كيلومترات في بحر مرمرة، ينتظر عبور البوسفور بعد حادث جنوح سفينة في المضيق.

وأشارت الوكالة إلى أن طول الطابور في بحر مرمرة بلغ ما لا يقل عن 45 كيلومترا، وهو يضم أكثر من 75 سفينة، بما فيها ما لا يقل عن 35 ناقلة نفطية.
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وفي الجانب الآخر من المضيق تنتظر نحو 40 سفينة إمكانية العبور، حسب بيانات المواقع المتابعة للملاحة البحرية.
 
ويأتي ذلك في أعقاب حادث جنوح سفينة شحن، أبحرت من أوكرانيا، في مضيق البوسفور صباح الاثنين. (روسيا اليوم) 
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