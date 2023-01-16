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عربي-دولي

نتنياهو يتعهّد بعدم شن حرب غير ضرورية على إيران

Lebanon 24
16-01-2023 | 17:09
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أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهديدات مبطّنة بشن ضربة ضد منشآت إيران النووية، لمنعها من امتلاك سلاح نووي وصفه بمنزلة "سيف تضعه على رقبة إسرائيل"، إلا أنه تعهّد بعدم شن حرب غير ضرورية، بعد تحذيرات من احتمال إقدامه على مغامرة خارجية بسبب أزمته الداخلية.
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وقال نتنياهو خلال مراسم تعيين الجنرال هرتسي هليفي رئيساً للأركان العامة للجيش، خلفا لأفيف كوخافي، إن "الحكومة الإسرائيلية ترصد اليوم الخطر الذي يواجه إسرائيل وتوجه الجيش لإعداد خطة لصدّ التهديد الوجودي لنا، إذ يهدد النظام الإيراني بإبادتنا".
وتابع: "سيعمل الجيش والشاباك، والمخابرات الداخلية، والموساد كل ما يلزم لشن حرب مضادة ضد أعدائنا".
لكنّ رئيس الائتلاف اليميني الحاكم الذي دخل بمعركة محتدمة مع المعارضة حول إعادة هيكلة السلطة القضائية، شدّد على أنه "لن ننجرّ لحرب لا لزوم لها".
وبعد تحذيرات من أن رئيس الوزراء قد يهرب من أزمته الداخلية عبر توجيه ضربة متهورة لإيران، أوضح نتنياهو: "سنحارب، عند الضرورة على ما هو ضروري ولازم، غير أن إيران مسؤولة عن 90 بالمئة من المشاكل بالشرق الأوسط".

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