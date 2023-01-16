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عربي-دولي

واشنطن تدرّب كتيبة أوكرانية في ألمانيا

Lebanon 24
16-01-2023 | 17:30
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ذكر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي أن التدريب القتالي الجديد والموسع للجيش الأميركي للقوات الأوكرانية انطلق في ألمانيا أمس الأول، في حين أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات الروسية والبيلاروسية بدأت مناورات جوية مشتركة تستمر حتى أول شباط المقبل.
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وأشار ميلي إلى أن الهدف هو الدفع بكتيبة من 500 عسكري أوكراني إلى جبهات القتال في الأسابيع الخمسة المقبلة، ويدور التدريب حول تحسين أداء الجنود، بحيث يشنون هجمات أو يصدون هجمات روسية مضادة.
وفي حديثه إلى اثنين من المراسلين الذين سافروا معه إلى أوروبا قال ميلي إن الهدف تسليم جميع الأسلحة والمعدات القادمة إلى أوكرانيا حتى تتمكن القوات المدربة حديثا من استخدامها في وقت ما قبل ظهور أمطار الربيع.
وتأتي التدريبات الجديدة في الوقت الذي تواجه القوات الأوكرانية قتالا عنيفا بمقاطعة دونيتسك الشرقية، حيث زعم الجيش الروسي أنه يسيطر على بلدة سوليدار الصغيرة، وتؤكد أوكرانيا أن قواتها لا تزال تقاتل، لكن إذا سيطرت قوات موسكو على سوليدار فستسمح لها بالاقتراب من مدينة باخموت، حيث احتدم القتال منذ شهور.


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