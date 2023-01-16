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عربي-دولي
طوارئ في ليما بسبب الاحتجاجات
Lebanon 24
16-01-2023
|
18:00
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غداة رفض رئيسة البيرو دينا بولوارتي التنحي أو إجراء انتخابات فورية كما تطالب الاحتجاجات المستمرة منذ عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو في 7 ديسبمر الماضي، أعلنت الحكومة أمس حال الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق في الجنوب مركز الاحتجاجات. ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوما للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل.
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وقتل نحو 50 شخصاً في التظاهرات، الا ان بولوارتي نائبة كاستيو التي تنتمي الى حزبه الاشتراكي ويعتبرها المحتجون المناصرين للرئيس السابق خائنة، ترفض التنحي أو حل البرلمان.
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