مصدر إيراني ينفي رفع سعر النفط المورد إلى سوريا

نفى مصدر ايراني صحة تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الذي قالت فيه إن إيران ستوقف إمداد الحكومة السورية بالنفط الرخيص، وباتت تشترط الدفع مقدما للتوريدات الجديدة.

وقال المصدر وفقا لما نقلت عنه صحيفة "الوطن": "إن موضوع المعروض النفطي منسق بين القيادات العليا للبلدين، وأي معلومة تنشر خارج قيادة البلدين خاطئة وغير صحيحة".

واعتبر أن "بث مثل هذه الأخبار الملفقة هو للتشويش الإعلامي على الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبداللهيان ل‍دمشق".وأكد أن التقرير يأتي في سياق ما وصفه بالحرب الإعلامية التي تستهدف إحداث شرخ في علاقات البلدين على حد قوله.وكانت الصحيفة ذكرت في تقريرها أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا حكومة دمشق بأنه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل.ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن إيران رفضت أيضا تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من سورية الدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة.