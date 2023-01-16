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عربي-دولي

موسكو تكشف عن حادثة خطيرة في الجو مع طائرة ألمانية.. ماذا حصل فوق بحر البلطيق؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 23:30
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كشفت موسكو أمس الإثنين أنها أطلقت إحدى مقاتلاتها للتحليق فوق بحر البلطيق بمحاذاة طائرة استطلاع ألمانية قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اقتربت من حدود روسيا.

 

ويأتي الإعلان عن الواقعة بعد ساعات قليلة على استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إثر سلسلة هفوات، وفي توقيت تُوجّه فيه دعوات متزايدة لألمانيا لتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.

 

وتطالب كييف برلين بدبابات من طراز "ليوبارد". ولم توافق برلين بعد على الطلب، علما بأن من شأن هذه الموافقة أن تفاقم التوتر الذي يسود العلاقات بينها وبين موسكو.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في 16 كانون الثاني 2023، تم رصد هدف جوي يقترب من الحدود الروسية بوسائل سيطرة المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق".

 

 وأضافت "(أقلعت) طائرة مقاتلة (من طراز سوخوي) سو-27 تابعة لسلاح جو البلطيق" للتحليق بمحاذاة "هذه الطائرة من طراز آر-3 سي أوريون التابعة للبحرية الألمانية".

 

وجاءت استقالة لامبرخت قبل انعقاد اجتماع للحلفاء الغربيين مع الولايات المتحدة مقرر الجمعة في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا، يتوقّع أن يتم الإعلان خلاله عن مساعدات جديدة لأوكرانيا. (سكاي نيوز)

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