Advertisement

عربي-دولي

ما يحدث في أوكرانيا حرب عالمية ثالثة.. هذا ما قاله قديروف

Lebanon 24
17-01-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1029453-638095173616684153.jpg
Doc-P-1029453-638095173616684153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، انه إذا اعتبرنا خصوم روسيا مجتمعا دوليا (كما يصفون أنفسهم)، فهذا يعني أن النزاع في أوكرانيا حرب عالمية ثالثة.

 

وقال قديروف: "إذا اعتبرنا أن تلك الدول الأوروبية التي تشارك اليوم في النزاع في أوكرانيا، وهي حلف "الناتو" والدول الأخرى التي لديها علاقات معهم، هي دول المجتمع الدولي، فيمكننا القول أن هذه هي الحرب العالمية الثالثة.

 

وأشار إلى أن دولا كبيرة مثل الصين والهند وباكستان لا تشارك في "الأحداث العسكرية".

 

وأضاف: "إذا نظرنا إلى الوضع الذي يحدث على أراضي الدول الأوروبية. لديهم احتجاجات، ومشاكل، ويطردون قادتهم.. نحن لا نطرد أحد، لدينا بيئة عمل هادئة، ولا توجد مشاكل، الرئيس يعقد لقاءات واجتماعات ويقوم بعمله بشكل طبيعي".(روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-01-17
08:00 | 2023-01-17
08:00 | 2023-01-17
07:30 | 2023-01-17
07:25 | 2023-01-17
07:00 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website