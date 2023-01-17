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عربي-دولي

بعد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 40.. هذا ما قاله زيلينسكي عن هجوم دنيبرو

Lebanon 24
17-01-2023 | 01:00
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، أن الهجوم الأخير على دنيبرو يظهر حاجة كييف الماسة لقرارات سريعة لتزويدها بالأسلحة.

 

وأضاف في كلمته اليومية التي نشرها عبر حسابه في "فيسبوك": "ننتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدنا بالأسلحة خلال اجتماع "رامشتاين" المقبل" في إشارة إلى مؤتمر للناتو حول أوكرانيا يعقد في ألمانيا الجمعة المقبل إذ ستعلن الحكومات عن أحدث تعهداتها فيما يتعلق بالدعم العسكري.

 

وكان الكرملين، نفى في وقت سابق أمس الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أن موسكو تقصف فقط أهدافا عسكرية، متحدثا عن احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على المبنى.

 

يشار إلى أن هجوم دنيبرو كان وقع السبت، في وقت تدرس فيه قوى غربية إرسال دبابات إلى كييف.

 

وتعرض المبنى الواقع في مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا لدمار جزئي جراء موجة هجمات شنتها روسيا وكانت الأكبر في أسبوعين.

 

وأعلنت السلطات الأوكرانية أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 40 قتيلاً. (العربية)

 

 

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