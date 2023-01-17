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عربي-دولي

جثث بالشارع.. مقتل 6 أشخاص بينهم رضيعة بـ "مذبحة مروعة" إليكم ما جرى في كاليفورنيا

Lebanon 24
17-01-2023 | 01:30
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في حادثة مروعة، لقى 6 أشخاص مصرعهم بالرصاص بمنزل في الوادي الزراعي الرئيسي بولاية كاليفورنيا، صباح اليوم الثلاثاء، وكان من بينهم رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عاما، فيما وصفته السلطات بهجوم مستهدف و"مذبحة".

 

وربط مايك بودرو، رئيس شرطة مقاطعة تولاري، الحادث بتجارة المواد المخدرة غير المشروعة، قائلا إن نفس المنزل صدرت بشأنه الأسبوع الماضي مذكرة تفتيش متعلقة بالمخدرات. وقال إن اثنين مشتبه بهما مازالا طليقين.

 

وردت السلطات بعد سماع عدة أعيرة نارية. تم العثور على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.

 

وقال بودرو إن أحد الضحايا كان على قيد الحياة بعد إصابته، لكنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.

 

ووقعت الهجمات في بلدة زراعية تضم 5400 شخص في منتصف الطريق بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. (العربية)

 

 

 

 

 

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