شويغو يتفقد قواته في أوكرانيا.. وتقدم روسي باتجاه هذه المنطقة

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتفقد مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء عملها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بينما أعلن مسؤول موال لروسيا في دونيتسك عن تقدم القوات الروسية باتجاه أفدييفكا والسيطرة على منطقة أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير شويغو "تفقد مقر مجموعة قوات فوستوك أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت، في بيان، أن شويغو استمع إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق رستم مرادوف، حول الأوضاع الراهنة وقادة التشكيلات والعمليات عن سير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية.

وأولى شويغو اهتمامًا خاصًا بتهيئة الظروف للنشر الآمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، وعمل الوحدات الطبية والخلفية.

وعلى صعيد العمليات العسكرية في مقاطعة دوينتسك، أعلن القائم بـ"أعمال رئيس جمهورية دونيتسك"، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة فيرخني فودياني بضواحي مدينة دونيتسك.

وقال "فيرخني فودياني صارت تحت سيطرتنا. يمكننا الآن القول إننا سنشهد تحرير بلدات جديدة في الأيام القليلة المقبلة"، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

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وتقع فيرخني فودياني قرب دونيتسك، وهي إحدى البلدات الاستراتيجية التي ستسهّل على القوات الروسية "استكمال تحرير جمهورية دونيتسك".

كذلك أعلن بوشيلين أن القوات الروسية تحقق نتائج جيدة في اتجاه أفدييفكا. (سكاي نيوز)