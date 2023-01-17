تفاؤل حذر بارتفاع البيتكوين.. أسباب دفعت "الحيتان" إلى الارتياح

كتبت "الحرة": بدأت عملة البيتكوين (Bitcoin) عام 2023 بشكل إيجابي حيث ارتفع سعر العملة فوق 21000 دولار يوم السبت، لأول مرة منذ شهرين، محققا زيادة بنسبة 26٪ منذ بداية الشهر حتى الآن.

ولا يزال السعر بعيدا كل البعد عن أعلى مستوى قياسي وصلته العملة المشفرة عند 68,990 دولارا في 2021. لكنه أعطى المضاربين في السوق سببا لبعض التفاؤل، وفقا لـCNBC.

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وتقول الشبكة إن هناك عددا من العوامل وراء ارتفاع البيتكوين في العام الجديد، بما في ذلك زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة والمشتريات من قبل المشترين الكبار المعروفين باسم "الحيتان".

ونقلت شبكة CNN عن كبير محللي السوق في Oanda، إد مويا، قوله إن "وول ستريت واثقة جدا من أن نهاية دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اقتربت، وهذا يوفر بعض الدعم الأساسي للعملات المشفرة"، مضيفا "ما لم نسمع بعض التراجع القوي من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو ترتفع أسعار السلع، فلا ينبغي أن يفاجأ متداولو العملات المشفرة إذا كانت بيتكوين قادرة على توسيع مكاسبها الأخيرة".

وبلغت عملة البيتكوين ذروتها منذ أكثر من عام، في نوفمبر 2021، حيث بلغت 69000 دولار، لكن قبل شهرين، عندما استحوذت عدوى FTX على سوق الأصول الرقمية، انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 15،480 دولارا.

ويأتي الارتفاع في أعقاب عام 2022 الذي شهد فضائح كبيرة في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك انهيار FTX، وتراجع حاد في السوق الأوسع المرتبط بإجراءات البنك المركزي.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات التضخم الأميركية الجديدة تراجعا متواضعا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ في ديسمبر على أساس شهري، بما يتماشى مع تقديرات داو جونز.

وفي عام 2022 تراجعت بيتكوين بأكثر من 60٪ حيث عانت الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى مع ارتفاع معدلات وتكاليف المعيشة.

ومن المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة في الوقت الحالي، وفقا لـCNBC، ومع ذلك، يأمل بعض اللاعبين في السوق أن تبدأ البنوك

المركزية في تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو حتى خفضها في أقرب وقت هذا العام.

وقالت شركة بيانات العملات المشفرة في سلسلة من التغريدات يوم الاثنين إن أحجام التداول قد ارتفعت من متوسط 700 دولار في 8 يناير إلى 1100 دولار اليوم في بورصة العملات المشفرة Binance، مما يشير إلى تجدد الثقة في السوق من قبل "الحيتان".

والحيتان هم مستثمرون قاموا بتخزين أكوام كبيرة من البيتكوين. بعضهم أفراد، مثل الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy مايكل سايلور والمستثمر في وادي السيليكون تيم دريبر. والبعض الآخر عبارة عن كيانات تعمل كوسيط في الصفقات بين المشترين والبائعين.