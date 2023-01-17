نتنياهو هو العدو الأول لإسرائيل.. لماذا لا يواجهه الحلفاء الغربيون؟

أفادت أنباء عن مقتل 224 فلسطينيا العام الماضي في الضفة الغربية المحتلة التي تعرضت لغارات شبه يومية من قبل الجيش الإسرائيلي. وها هو العام 2023 يتجه نحو الأسوأ.

بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "فإن السبب الرئيسي هو تشكيل حكومة ائتلافية دينية يمينية متشددة جديدة في القدس تضم وزراء عنصريين مناهضين للعرب ، وهم مصممون على ضم كل الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الرد على هذا التطور المقلق والمزعزع للاستقرار من الحلفاء الغربيين لإسرائيل كان صامتًا بشكل غريب. قلة قليلة منهم أصدرت تحذيرات مستترة. كما ولم يفرض أي منها نوع العقوبات أو المقاطعة التي فُرضت في الماضي على المتطرفين السياسيين في دول أخرى. تثير خطط التحالف المرفوضة سؤالاً أوسع وغير مريح للولايات المتحدة وأوروبا يتجاوز الانتهاكات المألوفة للغاية والإفلات من العقاب للاحتلال العسكري. باختصار، هل لا يزال من الممكن اعتبار إسرائيل حليفًا موثوقًا وملتزمًا بالقانون يشترك في مجموعة من القيم والمعايير المشتركة مع الديمقراطيات الغربية؟ ربما هذا هو سبب صمود الحكومات".

وتابعت الصحيفة، "من نواحٍ حرجة، فإن إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدائمة تشكل عائقاً. فهي تعرقل حل الدولتين للصراع الفلسطيني وتحتقر الأمم المتحدة والقانون الدولي. وترفض دعم العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا. كما وتلغي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بينما تهدد بالحرب. أضف إلى ذلك، أنها تبيع برامج التجسس والأسلحة للأنظمة الاستبدادية التي تنتهك حقوق الإنسان. والأسوأ من ذلك، ربما، أن عصابة نتنياهو من المتعصبين تعمل بنشاط على تقويض المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية والحقوق المدنية، مثل الاحتجاج السلمي وحقوق مجتمع الميم. العديد من الإسرائيليين، من اليهود والعرب، يعارضون الحكومة بشدة. كبار السياسيين يحذرون من "حرب أهلية". الدبلوماسيون والجنرالات يتمردون. لكن نتنياهو المتهور الانتهازي لا يبالي".

وأضافت الصحيفة، "تُقرأ الضرورات التقليدية لمعاملة إسرائيل بشكل مختلف عن الدول الأخرى على النحو التالي: إسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط ويجب دعمها. إنها محاطة بأنظمة معادية تسعى إلى تدميرها ويجب الدفاع عنها. أما في ما يتعلق بموضوع الهولوكوست، فأوروبا وأميركا مدينة للشعب اليهودي بدين أبدي ويجب تكريمه. هذا التفكير الراسخ يُعلم ولكنه لا يبرر التردد في مواجهة المتطرفين اليمينيين. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني الديني، الذي يدعو إلى ضم كامل الضفة الغربية المحتلة، هو الآن المسؤول عن بناء المستوطنات. وكان من أوائل أعماله مصادرة 40 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية".

وبحسب الصحيفة، "إيتامار بن غفير، الزعيم المشارك لحزب "القوة اليهودية" الذي أدين سابقًا بالتحريض على العنصرية، هو وزير الأمن القومي الجديد. بدأ بإصدار أمر بشن حملة قمع للشرطة على الاحتجاجات الإسرائيلية المناهضة للحكومة، وحظر الأعلام الفلسطينية، والقيام بزيارة استفزازية متعمدة إلى أكثر المواقع المقدسة حساسية في القدس. كما ويتحرك ائتلاف نتنياهو بسرعة لترويض القضاء، وهو النظام القضائي عينه الذي يحاكمه بتهمة الفساد المزعوم. في غضون ذلك، يصبح النقد محفوفًا بالمخاطر. واتهم زفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" الأسبوع الماضي زعيمي المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس بـ "الخيانة للوطن". لا عجب أن الرئيس إسحاق هرتسوغ شعر بالحاجة إلى الدعوة إلى الهدوء".

وتابعت الصحيفة، "يرى الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو حليف قوي لإسرائيل، أن التمسك بالقيم الديمقراطية هو الكفاح العالمي المحدد لهذا العصر. إن ارتباط نتنياهو الوثيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب المدمر للديمقراطية، والتأييد الحماسي لمخطط الانقلاب البرازيلي "الرائع"، جايير بولسونارو، والتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمجري فيكتور أوربان، لا بد أن بايدن محتار إلى جانب من يقف رئيس الوزراء الاسرائيلي. كما ولدى القادة اليهود الأميركيين التقدميين مخاوف مماثلة. يستعد بايدن لإرسال وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى القدس للتحقيق في ما يجري، بينما من المقرر أن يزور نتنياهو واشنطن الشهر المقبل. سيكون ذلك ممتعًا. لكن حتى الآن، تجنبت الولايات المتحدة النقد الصريح. كما يتم اتباع نهج ضعيف بشكل مخجل من قبل دول الاتحاد الأوروبي - وبريطانيا. أعلن وزير الخارجية اللورد طارق أحمد، أثناء زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، أن العلاقات الثنائية حققت "آفاق جديدة"."

وأضافت الصحيفة، "فكرة أن إسرائيل محاصرة من قبل أنظمة معادية كانت صحيحة ذات مرة، لكنها لم تعد كذلك. لقد أثبتت مرات عديدة أنها تستطيع الاعتناء بنفسها. فقد عززت ما يسمى باتفاقات إبراهيم مع الإمارات والبحرين والمغرب توجهًا راسخًا نحو التعايش، إن لم يكن الصداقة، مع العالم العربي. يأمل نتنياهو أن ينضم السعوديون إلى الاتفاق في المرة القادمة. ويبقى الاستثناء الأكبر يتمثل في إيران، التي لا تزال معادية بشدة. عاجلا أم آجلا، سيهدد نتنياهو مرة أخرى بمهاجمة منشآت طهران النووية. الحرب مع إيران ستجتذب حتماً أوروبا والولايات المتحدة. على الرغم من أنهم يمقتون النظام، إلا أن هذا لا يزال مخالفًا لمصالحهم. لقد نجحوا في كبح جماح نتنياهو، حتى الآن".

وتابعت الصحيفة، "وبالمثل، فإن انفجارًا شبيهًا بالانتفاضة في الضفة الغربية بسبب محاولات الوزراء لتنظيم المستوطنات غير القانونية أو انهيار السلطة الفلسطينية، سوف يُنظر إليه على أنه كارثة يمكن تجنبها من قبل الغرب. ومع ذلك، هناك مؤشرات على اقتراب حدوث انفجار، وذلك يبدو واضحاً من خلال أعمال العنف الأخيرة وصعود الجماعات الفلسطينية المسلحة المحلية المرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي في غزة. من خلال تعريض الدعم الشعبي الغربي لدولة إسرائيل للخطر، وتقويض ديمقراطيتها وإرباك تحالفاتها، يُظهر نتنياهو ورفاقه الذين يروجون الكراهية أنهم أسوأ أعداء بلادهم. هذا من شأنه أن يوسع الهوة مع الغرب ويضعف إسرائيل".

وختمت الصحيفة، "وكم سيكون مثيراً للسخرية، بعد كل "الدماء والدموع" التي أريقت منذ عام 1948 - على حد تعبير رئيس الوزراء السابق، يتسحاق رابين، الذي تحدث في عام 1993 - إذا كانت الضربة القاضية الأخيرة ستوجه من الداخل. تذكر أن رابين قُتل بعد ذلك. ومن كان قاتله؟ قومي متطرف يهودي يميني متعصب".