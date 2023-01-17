هدية من حلف الناتو لبوتين.. ما هي؟ وما علاقة تركيا بها؟

باستثناء هزيمة روسيا في ساحة المعركة، أو تغيير النظام في موسكو الذي ينتج قيادة جديدة خالية من الأوهام الإمبريالية، فإن الحرب في أوكرانيا لا تقدم سوى القليل من الاحتمالات الفورية لتحقيق مكاسب إستراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب.

Advertisement

بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "يتمثل الاستثناء المهم في توسع الناتو ليشمل السويد وفنلندا، وهو احتمال قريب جدًا وفي متناول اليد ولكنه محجوب في الوقت الحالي من قبل عضو رئيسي واحد في الحلف المكون من 30 عضوًا: تركيا. هذا المأزق مرتبط بمجموعة من المشاكل، ليس أقلها التحديات السياسية الداخلية التي يواجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. من المؤكد أن أردوغان، وهو هذا المساوم الذي لا يكل، سيستخدم النفوذ الذي يمتلكه لانتزاع التنازلات من حلفائه في الناتو وإثارة قاعدته القومية قبل الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في حزيران".

وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، سيكون من الخطير تجاهل هذا العائق باعتباره، إما حالة مؤقتة أو افتراض أن المشكلة ستختفي إذا فاز أردوغان في الانتخابات على الرغم من سوء إدارة التضخم المتصاعد في البلاد والاضطراب الاقتصادي الناتج عن ذلك. سيتطلب حل المواجهة دبلوماسية مستدامة، وربما تنازلات حقيقية، بعضها تحت سلطة واشنطن. يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس لعب دور رئيسي في ذلك. يجب عليهم ذلك، لأنه مهما كانت الصعوبة التي تشكلها تركيا لحلف شمال الأطلسي، فهي عضو قوي ولا غنى عنه في التحالف، وعواقب توسيع عضوية الناتو - أو الفشل في القيام بذلك - هائلة".

وأضافت الصحيفة، "السويد وفنلندا دولتان متواضعتان من حيث الحجم - ستضيفان معًا أقل من 2 في المائة إلى إجمالي عدد سكان الناتو البالغ حوالي 950 مليونًا - لكن هاتين الدولتين تمتلكان تأثيراً قوياً وهائلاً. إن انضمامهما إلى حلف الناتو سيمثل هزيمة إستراتيجية خطيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يوسع بشكل كبير أراضي التحالف الغربي على طول حدوده. كما ومن شأن التوسيع أن يوسع المظلة الأمنية لحلف الناتو ليشمل دولتين قلقتين من استعداد روسيا المؤكد لشن حرب إقليمية واسعة النطاق، فقاما بالتخلي عن عقود من الحياد لتقديم طلب مشترك للحصول على عضوية الحلف".

وبحسب الصحيفة، "استفاد أردوغان من هذا التطبيق - بالإضافة إلى قواعد الناتو التي تمنح أي عضو حق النقض ضد التوسيع - لتضخيم شكاوى تركيا مع المرشحين من دول الشمال الأوروبي والتحالف بشكل عام، بما في ذلك الولايات المتحدة. إن شكوى تركيا الأعلى هي الأصعب من حيث تلبيتها. كان أردوغان مصرا على أن السويد، التي يبلغ عدد سكانها الأكراد حوالي 100.000، تقوم بقمع النشطاء والمتعاطفين المزعومين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني، الذي نفذ هجمات إرهابية في تركيا. فالمشكلة تعريفية جزئيًا: في بعض الحالات، طالبت تركيا بتسليم الأكراد وغيرهم من النشطاء المناهضين لأردوغان الذين تم الفصل في قضاياهم من قبل المحاكم السويدية أو لا يعتبرون إرهابيين وفقًا للمعايير الغربية. على أي حال، لا يمكن لأردوغان أن يتوقع بشكل معقول من ديمقراطية غربية أن تتجاهل قوانينها وإجراءاتها القضائية لتسليم النشطاء على أساس أنه يعتبرهم أعداء".

وتابعت الصحيفة، "يبدو أن هناك مطلب تركي آخر، وهو أن ترفع دول الشمال حظر بيع الأسلحة لأنقرة، في طريقه إلى الحل. مع الحفاظ على أولوية الانضمام إلى الناتو، استأنفت السويد بعض مبيعات الأسلحة إلى تركيا، وسيكون من الحكمة أن تحذو فنلندا حذوها. ليس هناك شك في أن تركيا، التي انضمت إلى الناتو في عام 1952، بعد ثلاث سنوات فقط من ولادة الحلف، كانت أحيانًا شريكًا محرجًا لحلفائها. ضاعف أردوغان من هذه التحديات منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، وأقام علاقات أوثق مع روسيا حتى عندما أرسل بوتين قوات إلى أوكرانيا. في عام 2019، بعد اعتراضات شديدة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نشرت تركيا صواريخ S-400، وهي نظام دفاع جوي روسي تخشى الولايات المتحدة أن يهدد جوهرة تاج ترسانة الناتو، مقاتلة F-35 Joint Strike Fighter. وكان إصرار أردوغان على هذه الخطوة يُنظر إليه بحق في واشنطن على أنه خيانة".

وتابعت الصحيفة، "إن الاستياء وتضارب المصالح هما ثمن أي تحالف دائم. في النهاية، تعتبر تركيا وحلفاؤها في الناتو أمرًا حيويًا لأمن بعضهم البعض واحتواء العدوان الروسي وهزيمته في نهاية المطاف. يحتاج التحالف إلى تركيا، التي كانت حصنًا للدفاع الغربي ضد إيران، وقد زودت أوكرانيا بمسيرات وأسلحة أخرى، وأغلقت البحر الأسود أمام التعزيزات البحرية الروسية. وبالمثل، فإن تركيا، التي عانت من مواجهة متوترة مع موسكو في عام 2015 بعد إسقاط طائرة مقاتلة روسية في المجال الجوي التركي، سيكون من الحكمة ألا تزيد من تنفير حلفائها في الناتو وتعريض الضمان الذي يقدموه للخطر".

وختمت الصحيفة، "بوتين هو الفائز الوحيد في المواجهة حول السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو. كلما أسرعت تركيا وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق، كلما كان ذلك أفضل للتحالف".