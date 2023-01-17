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السلطات النيبالية تسلم جثامين 22 شخصا من ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة

Lebanon 24
17-01-2023 | 07:30
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سلمت السلطات النيبالية، جثامين 22 شخصا من أصل 72 كانوا على متن طائرة ATR 72، التي تحطمت قرب مدينة بوخارا يوم الأحد، إلى ذويهم.

 وأفادت السلطات النيبالية، بأن جثامين بقية الضحايا سيتم نقلها إلى العاصمة كاتماندو، وأن عمليات البحث جارية عن جثمانين ما زالا مفقودين حتى الآن.
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يذكر أن الطائرة ATR 72، التابعة لشركة Yeti Airlines، كانت متجه من العاصمة كاتماندو إلى بوخارا، وعلى متنها 72 راكبا، وتحطمت يوم الأحد في المنطقة الواقعة بين مطاري بوخارا القديم والجديد.
وشكلت السلطات النيبالية لجنة تحقيق، لمعرفة أسباب تحطم الطائرة، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا في غضون 45 يوما، بعد الانتهاء من تحليل تسجيلات الصندوق الأسود.

ووفقا للبيانات الأولية، من المرجح أن يكون سبب تحطم الطائرة عطلا فنيا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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