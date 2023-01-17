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عربي-دولي

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 08:30
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أفادت صحيفة Spiegel الألمانية، بأن عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ووزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، سيتولى منصب وزير الدفاع الألماني الجديد.

وأوضحت صحيفة Spiegel، نقلا عن مصادر حكومية ألمانية، أن بوريس بيستوريوس، سيكون خلفا لوزيرة الدفاع المستقيلة كريستينا لامبرخت.
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ولد السياسي الألماني، بوريس بيستوريوس، عام 1960 في مدينة أوسنابروك، وشغل منصب رئيس بلدية أوسنابروك في الفترة ما بين عامي 2006 - 2013، ومنذ فبراير 2013 شغل منصب وزير الداخلية والرياضة في ولاية سكسونيا السفلى.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، قدمت في وقت سابق، استقالتها للمستشار الألماني، أولاف شولتس، وأوضحت قراراها بالاهتمام المتزايد من قبل وسائل الإعلام بشخصها.

وجاء قرار لامريخت، في ظل استعدادا دول الناتو لعقد اجتماع لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، والذي من المقرر عقده في الـ 20 من كانون الثاني، حول إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard 2، والأسلحلة والمعدات الثقيلة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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