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طعنها بخنجر في ظهرها.. ماذا قالت المعلمة التي اعتدى عليها تلميذها في الاستراحة؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 06:30
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اهتز لقصتها الشارع الجزائري وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا، هي الأستاذة ريحانة بن شية، التي تعرضت لطعنة خنجر على مستوى الظهر من طرف تلميذها.
وفي جديد القضية، فقد زار وفد من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، المعلمة، للإطمئنان على حالتها. 
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وفق بيان للمجلس فقد استقبل الوفد عند وصوله من قبل والي ولاية باتنة محمد بن مالك، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي بومعراف فارس، إلى جانب نواب الولاية وبعض المسؤولين المحليين.

وصرحت المعلمة للوفد أنها تجاوزت مضاعفات العملية التي أجريت لها منذ خمسة أيام، وأكدت أنها بخير وأن حالتها مستقرة، ودعت المتحدثة كل الجزائريين للدعاء لها من أجل التماثل للشفاء التام من أجل مواصلة رسالتها النبيلة.

يذكر أن والد الطفل البالغ 11 عاماً كان قد سلمه إلى الشرطة الأربعاء الماضي، وطلب منها معاقبته بما يستحق. 
وقرر قاضي التحقيق في مجلس قضاء ولاية باتنة الجزائرية إيداع تلميذ قاصر في أحد مراكز الأحداث، بعد إقدامه على طعن معلمته بخنجر مما كاد يودي بحياتها.

وكانت ريحانة بن شية، معلمة اللغة العربية في إحدى مدارس بلدية تاكسلانت، أقدمت على طرد التلميذ المعتدي من الفصل بسبب سلوكه المزعج وشغبه، واستدعت ولي أمره لشرح تصرفات ابنه وضرورة ضبطها.

وإثر ذلك، هدد التلميذ المعلمة بالقتل، وعقبها ترصد لها في وقت الظهيرة من يوم الأربعاء الماضي.

وثناء فترة الراحة وبساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة، أمام مكتب الإدارة وطعنها بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي في ظهرها ولاذ بالفرار لوجهة مجهولة. (العربية) 
المصدر: العربية
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