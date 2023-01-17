طعنها بخنجر في ظهرها.. ماذا قالت المعلمة التي اعتدى عليها تلميذها في الاستراحة؟

اهتز لقصتها الشارع الجزائري وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا، هي الأستاذة ريحانة بن شية، التي تعرضت لطعنة خنجر على مستوى الظهر من طرف تلميذها.



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وفق بيان للمجلس فقد استقبل الوفد عند وصوله من قبل والي ولاية باتنة محمد بن مالك، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي بومعراف فارس، إلى جانب نواب الولاية وبعض المسؤولين المحليين.



وصرحت المعلمة للوفد أنها تجاوزت مضاعفات العملية التي أجريت لها منذ خمسة أيام، وأكدت أنها بخير وأن حالتها مستقرة، ودعت المتحدثة كل الجزائريين للدعاء لها من أجل التماثل للشفاء التام من أجل مواصلة رسالتها النبيلة.



يذكر أن والد الطفل البالغ 11 عاماً كان قد سلمه إلى الشرطة الأربعاء الماضي، وطلب منها معاقبته بما يستحق. وفي جديد القضية، فقد زار وفد من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، المعلمة، للإطمئنان على حالتها.وفق بيان للمجلس فقد استقبل الوفد عند وصوله من قبل والي ولاية باتنة محمد بن مالك، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي بومعراف فارس، إلى جانب نواب الولاية وبعض المسؤولين المحليين.وصرحت المعلمة للوفد أنها تجاوزت مضاعفات العملية التي أجريت لها منذ خمسة أيام، وأكدت أنها بخير وأن حالتها مستقرة، ودعت المتحدثة كل الجزائريين للدعاء لها من أجل التماثل للشفاء التام من أجل مواصلة رسالتها النبيلة.يذكر أن والد الطفل البالغ 11 عاماً كان قد سلمه إلى الشرطة الأربعاء الماضي، وطلب منها معاقبته بما يستحق.