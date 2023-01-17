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عربي-دولي

الصومال.. مقتل عدد من الجنود في هجوم لحركة الشباب على معسكر للجيش

Lebanon 24
17-01-2023 | 09:30
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قتل عدد من الجنود الصوماليين في هجوم على معسكر للجيش تبناه متطرفون في حركة الشباب، غداة إعلان الحكومة استعادة عدد من المدن الاستراتيجية.

وقال محمد عثمان قائد مليشيا محلية حليفة للسلطة "فجر الجهاديون في البداية مركبة محملة بالمتفجرات ثم هاجموا معسكرا للجيش في هوادلي" شمالي العاصمة مقديشو.
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وأضاف أن 11 عنصرا من الجيش، بينهم قائد وحدة عسكرية قتلوا و"قتل عشرات الإرهابيين".

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن الهجوم بدأ بتفجير 4 سيارات مفخخة أمام إحدى بوابات المعسكر وتلته مواجهات مباشرة بين القوات المتمركزة في المعسكر وبين عناصر من مقاتلي الشباب. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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