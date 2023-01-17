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عربي-دولي

الجيش الروسي يعلن عن تغييرات واسعة النطاق بصفوفه

Lebanon 24
17-01-2023 | 10:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي في الفترة من عام 2023 حتى 2026.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية عقده الوزير حول قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، إن تعداد القوات المسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023-2026.
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وأضاف سيرغي شويغو: "تأتي هذه التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023-2026، وسيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة".

وفي وقت لاحق، قال الكرملين إن "زيادة أعداد القوات الروسية تتعلق بالحرب بالوكلة التي يقودها الغرب ضد روسيا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تفقد شويغو مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء عملها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بينما أعلن مسؤول موال لروسيا في دونيتسك عن تقدم القوات الروسية باتجاه أفدييفكا والسيطرة على منطقة أخرى. (سكاي نيوز عربية) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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