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إقتصاد

بريطانيا.. تجدد إضرابات المدرسين والممرضين وسائقي القطارات

Lebanon 24
17-01-2023 | 11:30
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تسع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا، بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقي القطارات، مزيدا من الإضرابات بسبب تآكل قيمة الرواتب.

وأعلن "الاتحاد الوطني للتعليم" NEU أن أعضاءه صوتوا بأغلبية ساحقة على التظاهر اعتبارا من 1 شباط، للمطالبة بزيادة الأجور فوق معدلات التضخم لمواجهة ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة، مشيرا إلى أن 1 شباط سيكون يوم إضراب وطني، تليه سلسلة من الإضرابات الإقليمية على مدار 6 أيام في شباط واذار. 
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وأفاد بأنه من المتوقع أن تتأثر أكثر من 23 ألف مدرسة في إنجلترا وويلز بهذا الإضراب. 

وقالت وزيرة التعليم جيليان كيغان إن الأطفال "لا يستحقون" الاضطراب الذي سيسبب خللا في المدارس، واصفة خطوة الاتحاد بأنها "مخيبة للآمال بشدة".

ومن المقرر أن يستأنف الممرضون هذا الأسبوع في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية الإضراب يومي الأربعاء والخميس، بعدما نفذوا أول إضراب لهم على الإطلاق في كانون الاول 2022.

وفي السياق، أعلن سائقو القطارات في جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء Aslef، توقفهم عن العمل من 1 إلى 3 شباط. 
ومن المقرر أن يتخذ المسعفون وعمال الإسعاف قرارا هذا الأسبوع بشأن المزيد من الإضرابات، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من تداعيات إغلاقات كورونا وأزمة التوظيف. (روسيا اليوم)        

المصدر: روسيا اليوم

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