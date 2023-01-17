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عربي-دولي

بعد وفاتها... كيف توزّعت ثروة زوجة ترامب السابقة؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 07:25
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كشفت مجلة "فوربس" التفاصيل الغريبة لوصية توزيع زوجة ترامب السابقة والراحلة إيفانا لثروتها، حيث ستقسم الثروة بين أطفال إيفانا، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.
 
كما تركت عقارين لأصدقاء لها، وحاولت ترك عقار آخر لزوجها السابق روسانو روبيكوندي، لكنه توفي قبلها، بينما لم يحصل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي شارك في تشييعها على شيء.
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وقالت المجلة إنّ دوروثي كاري، التي عملت مع عائلة ترامب لعقود كمربية ثم مساعدة لإيفانا وظلت قريبة من العائلة لسنوات حصلت من إيفانا على شقة في فلوريدا تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

كذلك، تركت إيفانا ملكية أخرى في سانت تروبيه لصديقتها إيفلين جاليت، وهي شخصية غير معروفة.

وتركت إيفانا أيضا جميع ملابسها للصليب الأحمر الأميركي وجيش الخلاص، مع استثناء الملابس المصنوعة من الفرو التي وجهت ببيعها مع ذهاب العائدات إلى أطفالها الثلاثة. (العربية)
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