تقرير يكشف بالأرقام... كم حصلت أوكرانيا على أسلحة منذ بداية الحرب؟

ذكرت "سبوتنيك" أنّ تقريرا إعلاميا أميركيا أشار إلى أنّه تمّ إرسال أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. Advertisement



وأضاف التقرير أن هذا العدد توزع بين عربات مدرعة وقطع مدفعية وطائرات وأنظمة أسلحة أخرى لمساعدة كييف في محاربة روسيا، في الوقت الذي يخطط فيه أعضاء "الناتو" لإرسال المزيد من الأسلحة الفتاكة.

قطع السلاح التي حصلت عليها كييف بالأرقام:

حصلت أوكرانيا على 410 دبابات من الحقبة السوفيتية سلمها أعضاء الناتو الذين كانوا في المعسكر الشرقي، بمن فيهم بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، إضافة إلى 300 مركبة مدرعة للمشاة، بما في ذلك 250 مركبة قتالية من طراز "سوفيتي". كذلك، حصلت على 925 مركبة "MRAP" ضد الألغام. وأيضاً تمّ تقديم 1540 مركبة لنقل المشاة، بما في ذلك 1250 مركبة "همفي" ذات عجلات متعددة الأغراض وعالية الحركة من صنع الولايات المتحدة.

وأُرسل 210 مدفع "M777" من عيار 155 ملم، و72 مدفع "هاوتزر" عيار 105 ملم من الولايات المتحدة.

وقدّمت أميركا 38 صاروخ مدفعي عالي الحركة المعروف باسم "HIMARS"، كما أرسلت بولندا وجمهوريّة التشيك 40 قاذف صواريخ من طراز 122 ملم.

وتوزعت أنظمة الدفاع الجوي المضادة على الشكل التالي: 37 دبابة ألمانية ذاتية الدفع من طراز "Gepard"، وثماني بطاريات صواريخ NASAMS أميركية الصنع، وبطارية صواريخ باتريوت مقدمة من الولايات المتحدة وأخرى من ألمانيا، وستة أنظمة صواريخ من طراز Strela-10Ms من جمهورية التشيك، وستة Stormer HVMs من بريطانيا، وحفنة من أنظمة صواريخ أرض - جو من سلوفاكيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا.

وحصلت أوكرانيا على حوالي 505 طائرات توزعت على الشكل الاتي: 14 طائرة هجومية برية روسية الصنع من طراز "Su-25" اشترتها دول الناتو من بلغاريا، 4 طائرات Su-25s من مقدونيا الشمالية، 20 طائرة هليكوبتر روسية الصنع من طراز "Mi17" كانت موجهة في الأصل إلى أفغانستان تبرعت بها الولايات المتحدة، 11 طائرة هليكوبتر سوفيتية التصميم من جمهورية التشيك وسلوفاكيا ولاتفيا، 3 مروحيات من طراز "ملوك البحر" البريطانية، 6 مروحيات روسية الصنع من طراز كاموف من البرتغال، 30 طائرة من دون طيار Bayraktar TB2 من تركيا، بالإضافة إلى واحدة من كل من ليتوانيا وبولندا، و415 طائرة استطلاع من دون طيار، والمئات من ذخيرة Switchblade الأميركية. (ٍسبوتنيك)