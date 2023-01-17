زوجها تُوفي بحادث طائرة أيضاً... هذه قصّة مساعدة قائد "طائرة نيبال" الحزينة!

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كشفت بيانات شركة "يتي إيرلاينز" التي تحطمت، الاثنين، قرب مطار وسط نيبال، أن أنجو كاتيوادا (44 عاما)، مساعدة قائد الطائرة، أرملة طيار توفي أيضا في حادث مأساوي مشابه للشركة عينها، قبل 16 عاما.ففي عام 2006، كان زوجها ديباك بوكريل، يقود طائرة ركاب صغيرة قبل أن تتحطم في حادث، وقبل دقائق من هبوطها أيضا، وفقا للمتحدث باسم شركة الطيران، سودارشان بارتولا لرويترز.وأضاف بارتولا أن "كاتيودا حصلت على تدريب الطيارين، بفضل الأموال التي حصلت عليها من التأمين بعد وفاة زوجها".وفي عام 2010، انضمت كاتيوادا إلى خطوط "يتي" الجوية، على خطى زوجها. (الحرة)