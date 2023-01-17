Advertisement

عربي-دولي

زوجها تُوفي بحادث طائرة أيضاً... هذه قصّة مساعدة قائد "طائرة نيبال" الحزينة!

Lebanon 24
17-01-2023 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1029630-638095682037782259.jpg
Doc-P-1029630-638095682037782259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات شركة "يتي إيرلاينز" التي تحطمت، الاثنين، قرب مطار وسط نيبال، أن أنجو كاتيوادا (44 عاما)، مساعدة قائد الطائرة، أرملة طيار توفي أيضا في حادث مأساوي مشابه للشركة عينها، قبل 16 عاما. 
Advertisement

ففي عام 2006، كان زوجها ديباك بوكريل، يقود طائرة ركاب صغيرة قبل أن تتحطم في حادث، وقبل دقائق من هبوطها أيضا، وفقا للمتحدث باسم شركة الطيران، سودارشان بارتولا لرويترز.

وأضاف بارتولا أن "كاتيودا حصلت على تدريب الطيارين، بفضل الأموال التي حصلت عليها من التأمين بعد وفاة زوجها". 

وفي عام 2010، انضمت كاتيوادا إلى خطوط "يتي" الجوية، على خطى زوجها. (الحرة)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-01-17
13:30 | 2023-01-17
13:18 | 2023-01-17
13:00 | 2023-01-17
12:45 | 2023-01-17
12:30 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website