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عربي-دولي

بعد تصريحه المثير للجدل... مكتب زيلينسكي يقبل إستقالة أريستوفيتش

Lebanon 24
17-01-2023 | 12:30
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قبل مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقالة أليكسي أريستوفيتش من منصب المستشار المستقل.

وكان أريستوفيتش قد صرح، في 14 كانون الثاني، أن سبب تدمير جزء من المبنى السكني في دنيبروبيتروفسك كان الدفاع الجوي الأوكراني، ولفت المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى كلام ممثلي أوكرانيا بأن الصاروخ الأوكراني المضاد للصواريخ هو سبب انهيار مدخل المنزل في دنيبروبيتروفسك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا.
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ثم تراجع أريستوفيتش عن تصريحاته بشأن أسباب انهيار جزء من المنزل في دنيبروبيتروفسك في وقت لاحق، وقال إنه كتب خطاب استقالة. (روسيا اليوم)
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